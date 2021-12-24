Karşıyaka, 5 takviye yapacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşayıp devre arasında transfer yasağını yine geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, en az 5 takviye yapmayı planlıyor. Santrfor, kanat, orta saha ve stoper almayı hedefleyen Karşıyaka, ilk etapta teknik direktör Ahmet Taşyürek'in listesindeki Çorum FK'dan 22 yaşındaki ofansif orta saha Kerem Pala ve Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki kanat Erdem Onur Beytaş'ı kiralamaya çalışıyor.

Yasak açılıp kadroya takviye yapılırsa kadrosundan ilk yarıda verim alamadığı bazı isimlerle yollarını ayıracak Karşıyaka, sezon öncesi transfer ettiği sol kanat Oğulcan'ın sözleşmesini daha önce feshetmiş, santrfor Okan'dan da kulüp bulmasını istemişti. Karşıyaka'da kadro dışı olan Doğukan ve Alperen'e de af gündemde değil. Yeşil-kırmızılılar, devre arasında verilen 3 günlük iznin ardından antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başladı.

TAŞYÜREK HASTANELİK OLDU

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, geçen pazar günü Bornova Stadı'nda oynanan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının ardından rahatsızlandı. Ağır gribal enfeksiyon geçiren tecrübeli teknik adam dün hastanelik oldu. Acil serviste serum tedavisi görüp tesislerde istirahat eden Taşyürek'in koronavirüs testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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