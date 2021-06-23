Karşıyaka 3 yıllık kombine çıkaracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka 3 yıllık kombine çıkaracak

Karşıyaka 3 yıllık kombine çıkaracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu, 5 yıldır kulübün üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu, 5 yıldır kulübün üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar da kampanya ile soruna çözüm bulmak için tek yumruk oldu.

Eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp çalışanlarına 2016 yılından bu yana olan borçlar nedeniyle transfer yapamayan Karşıyaka kolları sıvadı. Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim kurulu, bu sorunu çözmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken yeşil-kırmızılı taraftarlar da kampanya başlatarak tek vücut olarak sorunu çözme konusunda kararlılığını gösterdi.

3,5 yıldır kulübün birçok sorununu çözen, en önemli sıkıntılardan biri olan yabancı futbolcu alacaklarını bir bir kapatarak FIFA'dan gelebilecek puan silme ve küme düşürme cezalarını engelleyen Başkan Büyükkarcı'ya taraftarlarından destek geldi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, transfer yasağını kaldırmak için yönetimden 3 yıllık futbol kombinelerinin satışa çıkarılmasını talep etti.

Karşıyaka taraftarlarının, kulübüne karşı koşulsuz, şartsız ve kararlı desteğini bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Taraftarımız, kulübümüzün çok daha iyi yerlere getirmek, ayrışmalara son vermek ve camiamızın bütünlüğünü sağlamak adına bir kez daha elinden gelen her şeyi yapacağını herkese gösterdi. Biz de kulüp olarak daha önce olmadığımız kadar kararlıyız. Taraftarlarımızın sesine kulak vererek en kısa zamanda futbol kombinelerini satışa çıkartacağız" dedi.

Taraftarların her zamanki desteğinin devam ettiğini söyleyen Büyükkarcı, "İş adamlarımız, esnafımız ve diğer tüm Karşıyakalıların gayretiyle birlikte başarı hedefimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Transfer yasağının kaldırılması ile ilgili olarak görüşmekte olduğumuz eski sporcularımıza ve avukatlarına gösterdikleri olumlu ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bu konuda yaşanacak gelişmeler hakkında camiamızı en kısa zamanda bilgilendireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka 3 yıllık kombine çıkaracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 13:05:05. #1.13#

title