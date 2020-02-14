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Karşıyaka 3'te 3 peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına dönen Karşıyaka, yarın iç sahada Fatsa Belediyespor önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak.

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:00
Karşıyaka 3'te 3 peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına dönen , yarın iç sahada Belediyespor önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı Harun dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 

Grupta 34 puanla rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen 5'inci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekipte hafta içinde de Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, "9 gün içinde 3 maç oynayacağımız zorlu periyoda giriyoruz. Taraftarımız önünde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKA

"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Caner, Namık Barış, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş"


Kaynak: DHA
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