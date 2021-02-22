Karşıyaka 3 puandan fazlasını kazandı
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Karşıyaka 3 puandan fazlasını kazandı

22.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:45
Karşıyaka 3 puandan fazlasını kazandı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra evinde düşme hattındaki Yalovaspor'la girdiği gol düellosundan 3-2 galip çıkan Karşıyaka, 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra evinde düşme hattındaki Yalovaspor'la girdiği gol düellosundan 3-2 galip çıkan Karşıyaka, 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Son 7 haftada galibiyete hasret kalıp bu periyotta yalnız 1 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, kadro dışı kalan Onur, sakatlıkları bulunan Doğukan, Harun, Anıl ve kadroya alınmayan Battal gibi 5 astan yoksun çıktığı maçta 3 kez ağları sarsıp yeniden özgüven kazandı.

İlk yarıda liderliğe kadar yükseldiği grupta golü ve galibiyeti tekrar hatırlayan yeşil-kırmızılılar, son haftalarda kötü sonuçlarla taraftarla arada oluşan buzları eritti. Yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından silkinen Karşıyaka, puanını 32'ye çıkarıp Play-Off yarışına yeniden ortak oldu. Play-Off barajının 3 puan gerisindeki Kaf-Kaf, perşembe günü son sıradaki Cizrespor'u da yenip çıkışını sürdürmek istiyor.  

CEZAYİR'DEN ALKIŞKarşıyaka'nın teknik direktörlük koltuğunda çıktığı 3'üncü maçta ilk kez galibiyetle tanışan İbrahim Cezayir, futbolcularını kutlayıp iyi sonuçların devamını getireceklerini söyledi. Cezayir, "Göreve geldiğimiz günden itibaren oyun felsefemizi ve oyun ruhumuzu maç performansına dönüştürmek için çok çalıştık. Galibiyet için tempomuzu ve mücadele gücümüzü yükletmek zorunda olduğumuzu biliyorduk. Sahada daha hırslı, daha coşkulu, daha çok isteyen motivasyonu yüksek bir takım vardı. Maçın her evresinde oyun disiplininden kopmayan, geriye düşmesine rağmen ayağa kalkmasını bilen bir takım olarak etkili olduk" dedi.

Genç teknik adam, "Bu bağlamda mazereti olmayan zor bir maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımız maçın genelinde istediğimiz pozitif reaksiyonları büyük bir özveriyle gösterdiler. Çocukları bu anlamda yürekten kutluyorum. Eksiklerimiz var, onları da hızlı bir şekilde azaltıp Karşıyaka camiasına yakışır, arzulu bir takım ortaya çıkarmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı galibiyeti büyük Karşıyaka taraftarına armağan ediyoruz. Cizrespor'u da yenerek çıkışı sürdürmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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