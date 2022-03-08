Karşıyaka 3 puan peşinde

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş umudu kalmayan Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 gibi çok farklı skorla yenerek kendine gelen Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Burak ve Yunus'un sezonu daha önce kapattığı İzmir ekibinde cezalı duruma düşen Cenk'in yanı sıra iç yan bağlarındaki ağrı nükseden Fatih Ergen forma giyemeyecek. İyileşen Aykut ve Kerem ise takıma döndü. Karşıyaka grupta 30 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor.

Tecrübeli teknik adam, "2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığımız bu dönemde her ne kadar sahadan 1 kez mağlup ayrılsak da grubumuzun zayıf gözüken iki takımı olan Karabükspor ve Ceyhanspor dışında galibiyet alamamamız ve son dakikalarda yediğimiz goller ile puan kayıpları yaşamamız, camiamızı ve taraftarımızı doğal olarak mutsuz etti. Geri kalan periyotta 9 maç ve toplanabilecek 27 puan var. Camiamızın kenetlenmesi ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarının itici gücü ile bu haftaları oyun gücümüzü ve kalitemizi sahaya yansıtarak, istediğimiz skorları alarak geçireceğimize eminim" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor