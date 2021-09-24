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Karşıyaka 3 puan avında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka 3 puan avında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı sezonun ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, yarın iç sahada Ofspor önünde ilk galibiyetini kovalayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı sezonun ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, yarın iç sahada Ofspor önünde ilk galibiyetini kovalayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarını tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirledi. Kaf-Kaf'ta geçen hafta Mardin 1969 Spor deplasmanı öncesi süresiz kadro dışı kalan Doğukan, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, bu maçta da görev yapmayacak.

Transfer yasağını seneler sonra kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, maç öncesi grupta 2 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Trabzon temsilcisi Ofspor ise ilk 3 haftada 6 puanı hanesine yazdırdı. Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta 2-2 biten Mardin deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını belirtip bu kez kazanan taraf olacaklarını söyledi.


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