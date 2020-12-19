Karşıyaka 3 puan avında

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, yarın Şile Yıldızspor deplasmanına çıkacak. Şile Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Yeşil kırmızılılarda sarı kart cezalısı durumuna düşen takım kaptanı Mustafa Aşan ve ameliyat olup sezonu kapatan Burak forma giyemeyecek. Kasığındaki ağrıları süren Doğukan'ın durumu maç saati netleşecek.

Karşıyaka grupta 25 puanla lider Çatalcaspor'un 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alırken, Şile 20 puanla Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 3 maçı kazanan, son 3 dış saha sınavından ise beraberlikle ayrılan Kaf-Kaf, Şile önünde zincir kırıp liderliği devralmak için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeyi hedefliyor. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün takımını sahaya Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Arif, Mustafa Değirmenci, Battal, Namık Barış, Hakan Kuş 11'iyle sürmesi bekleniyor.

SELÇUK YAŞAR PAYLAŞIMI

Karşıyaka Spor Kulübü, her yıl 19 Aralık'ta kutlanan 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü dolayısıyla Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın yazdığı "Hayatım" kitabından bir alıntı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Selçuk Yaşar'ın şu sözlerine yer verildi: "Çok güzel, cennet gibi bir yer olan eski Karşıyaka'da yetişen her gençlik kuşağı, atadan gelen bir duyguyla koyu KSK'li olur. Bundan doğal bir şey düşünülemez. Çünkü bu camia gerçekten, hatıralarını dededen toruna akıtan bir dinamik heyecanı taşımıştır. Bu bakımdan ilk kuruculardan itibaren camiaya gönül ve destek veren tüm büyüklerimizi, gelmiş geçmiş tüm sporcu ve taraftarları, şimdi mücadele veren kuşakları gönülden kucaklıyor ve koyu KSK'li bir camia evladı olarak bağrıma basıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı