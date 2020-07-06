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Karşıyaka, 2'nci Lig için umutlu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs salgını yüzünden 4 aydır duran alt liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararı bekleyen TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka, 2'nci Lig umutlarını taze tutuyor.

Karşıyaka, 2'nci Lig için umutlu
06.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:36

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs salgını yüzünden 4 aydır duran alt liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararı bekleyen TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka, 2'nci Lig umutlarını taze tutuyor.

Sezonun 19 Mart'ta durdurulmadan önce topladığı 43 puanla grubunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 3'üncü Lig'deki 3 gruptan ilk 6'şar takımın 2'nci Lig'e yükseltilmesini umuyor. TFF'den takımları mağdur etmeyecek bir karar bekleyen Ege temsilcisi, müjdeli haberi alırsa 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönecek. Yeşil-kırmızılılar, 2017-18 sezonunda FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'ndan aldığı toplam 6 puan silme cezasıyla 3'üncü Lig'e düştü. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayıp hedefine ulaşamayan Karşıyaka, bu kez yine Play-Off'a koşarken koronavirüs salgınıyla sarsıldı. Federasyonun, daha önce 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını duyurduğu alt liglerde geçen hafta bu sezon kalan maçları oynatmama kararı almıştı.


- İzmir

Kaynak: DHA

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