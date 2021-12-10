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Karşıyaka 2'de 2 istiyor

Karşıyaka 2'de 2 istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra deplasmanda lider Fethiyespor'a mağlup olarak alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, devrenin son 2 sınavında yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra deplasmanda lider Fethiyespor'a mağlup olarak alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, devrenin son 2 sınavında yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Grupta 15 maçta 19 puanla 12'nci sırada kalan Kaf-Kaf, Play-Off hattındaki Belediye Derincespor'la deplasmanda, ikinci sıradaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la da iç sahada oynayacağı maçlarla ilk yarıyı tamamlayacak. İlk yarıyı 2'de 2'yle 6 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına yakın konumda bitirmek isteyen Karşıyaka, 16 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maratonu öncesi transfer yasağını yeniden açıp kadrosunu tekrar takviye ederek maratona daha güçlü devam etmeyi amaçlıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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