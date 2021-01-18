Karşıyaka 16 yıllık seriyle zirveye
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Karşıyaka 16 yıllık seriyle zirveye

18.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:18
Karşıyaka 16 yıllık seriyle zirveye

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 yenerek alan Pınar Karşıyaka, 16 yıl sonra en iyi galibiyet serisine imza atarken, zirve yarışında ikinci sıraya tırmandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 yenerek alan Pınar Karşıyaka, 16 yıl sonra en iyi galibiyet serisine imza atarken, zirve yarışında ikinci sıraya tırmandı. Daha önce 2004-2005 sezonunda Play-Off'a kadar art arda oynadığı 10 maçı kazanan Kaf-Kaf, Gaziantep'i yenerken hem geçen sezonki 8 galibiyetlik rekorunu kırdı hem de 16 yıl sonraki en iyi serisine imza attı. Son mağlubiyetini 1 Aralık'ta Anadolu Efes deplasmanında alan Karşıyaka, ligde haftaya Petkimspor'u da Aliağa deplasmanında yendiği takdirde kulüp tarihinin 10 galibiyetlik tüm zamanların seri rekorunu egale edecek.

Gaziantep zaferiyle 17 maçta 14'üncü galibiyetini elde ederek Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe'yi sollayan yeşil-kırmızılılar, 16 maçta 16 galibiyeti bulunan Anadolu Efes'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon da ligi Anadolu Efes'in ardından ikinci götürürken koronavirüs salgınıyla fren yapmak zorunda kalan Karşıyaka'da iyi oynamadıkları bir maçı kazanmanın önemli olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Maç boyunca ribaundlarda zorlandık. Rakibe 15 hücum ribaunduyla ikinci sayı şansı verdik. Son periyotta gerekli tecrübeyi gösterip kazanmayı bildik. Puan cetvelinde ikinciliğe yükseldik. Bu kadar zor bir sezonda çok önemli rakiplere karşı aldığımız bu pozisyon bizi mutlu ediyor. Bunun devamı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

MORGAN ZİRVEDE

Pınar Karşıyaka'da sezon başında ayrılan Jordan Morgan'ın yerine takıma katılan pivot Raymar Morgan, istatistiklere damga vurdu. Ligde maç başına 15.87 sayı, 7.53 ribaund ortalamaları yakalayan Morgan, hem genel toplamda hem de ortalamada takımın en çok sayı atan ve ribaund alan oyuncusu konumunda. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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