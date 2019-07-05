Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T'ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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