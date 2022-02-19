BURDUR (İHA) - Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama polis eli

BURDUR - Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı adama polis şefkat elini uzattı.

Burdur'da İsmet İnönü Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamın yardımına polis yetişti. Akan trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çeken yaşlı adamı gören bir trafik polisi hemen yanına gitti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerine yansıyan o anlarda, polis memuru yaşlı adamın koluna girerek karşıya geçmesine yardımcı oluyor. Polisin şefkat elini uzattığı o anlar yürekleri ısıttı.