Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Düzce'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Düzce'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce şehir merkezi ile Bahçeşehir bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ü.'nün kullandığı 34 VDM 46 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe P'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havaya fırlayan Ayşe P., daha sonra asfalt zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayşe P'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Sürücü Abdullah Ü. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ayşe P.'nin ağır yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ayşe P.'nin yolun karşısına geçmek için koşması ve minibüsün arkasından gelen otomobilin de kadına çarpması yer alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı