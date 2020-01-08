Karşıya geçmek isterken hayatından oldu

08.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30

Batman-Kozluk yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Batman-Kozluk yolu Doluca köyü mevki'inde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Edip Ergül'e yolcu otobüsü çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ergül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ergül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA