Karşıya Geçerken Aracın Çarptığı Öğrenci Yaralandı

Denizli'de yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı öğrenci yaralandı. Çocuğun yanındaki arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.



Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Maliye'ye ait Turan T. yönetimindeki 20 DF 115 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 7. sınıf öğrencisi Hare B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenciye çevredekiler müdahale ederken, 112 Acil Servis' de haber verildi. Telefonla konuşan ve sık sık arkadaşlarının da teselli ettiği yaralı öğrenciyi öğretmenleri de teselli etti. Korkudan ağlayan öğrencinin arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. - DENİZLİ