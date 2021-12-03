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Karşıya geçemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karşıya geçemedi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ö.K. idaresindeki 06 DA 2754 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Fevzi C.'ye (71) çarptı. Fevzi C. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan adam ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Fevzi C., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Karşıya geçemedi

Karşıya geçemedi

Karşıya geçemedi

Karşıya geçemedi

Karşıya geçemedi

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