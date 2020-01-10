Karşıtları dengeleyen sergi "balance"

10.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:00

Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Carl Gustay Jung'ın "Yaşamın amacı karşıtlar arasında denge kurmaktır" sözünden yola çıkan 33 sanatçı resim ve heykellerini 22-29 Ocak tarihlerinde Kaş Sanat Galerisi'nde sergileyecek.

Sibel Tetik sergiyle ilgili ; "Denge sözcüğü tutarlılığı, düzeni ve ölçüyü temsil eder.

İnsanlığın erdemleri olaniyilik, güzellik, doğruluk, faydacılık ve farkındalık olgularısanatla çoğalabilir.Günlük yaşamda birbirine karşıt iki kuvvetin eşitliği ile elde edilen uyum durumudur. Çin Felsefesinde "Yin ve Yang" doğada var olan iki zıt gücü kuralı temsil eder ve denge ilkesine dayanırkadın-erkek, gece-gündüz, siyah - beyaz gibi... Denge, her şeyden önce insani bir kelimedir, doğrudan insan ve yaşamlailgili bir sözcüktür. Denge, tasarımda estetik ilkelerden sadece biridir. Genel hatlarıyla kompozisyon, simetrik ya daasimetrik dengeye uygun olarak düzenlenir. Hayatın içinde ise birey olarak Bu dengeyi kurmak elbette çok zor ama hepimizin hedefi böyle bir dengeye ulaşmak olmalıdır. Hayat ancak bunu başardığımızda yaşamaya değer olur. Sanatın hayatı dengeleyen ve daha yaşanır hale gelmesini sağlayan en önemli etken olduğunu düşünerek DENGE/ BALANCE sergisini sergiliyoruz" dedi.

Açılış kokteyli 22 Ocak saat 18 30 da olacak olan sergi 29 Ocak'a kadar pazar hariç her gün sanatseverler tarafından görülebilir.

Kaynak: Bültenler