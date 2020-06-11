Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gitti Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gitti Karabük'te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.

Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gitti

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.

Karabük Merkez ilçeye bağlı Başköy Köyünde Emrah Ulukaya isimli vatandaş aracı ile seyir halinde iken orman kenarında ayı ile karşılaştı. Aracını kenara park edip o anları cep telefonuna kaydeden Ulukaya, ayıya arabesk müzik dinletti. Bir süre sonra müzikten sıkılan ayı arkasını dönüp ormanda gözden kayboldu.

Ulukaya, ayı ile öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: İHA