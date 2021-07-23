Karşısında jandarmayı gören asker annesi: "Oğlum gelmiş gibi oldum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşısında jandarmayı gören asker annesi: "Oğlum gelmiş gibi oldum"

Karşısında jandarmayı gören asker annesi: 'Oğlum gelmiş gibi oldum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da kedisini ziyarete gelen jandarma ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan asker annesi hem ağladı hem de "Ağlamayım Ekrem'im görmesin" diyerek duygulandırdı.

Aksaray'da kedisini ziyarete gelen jandarma ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan asker annesi hem ağladı hem de "Ağlamayım Ekrem'im görmesin" diyerek duygulandırdı.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oğlu Şırnak Uludere Ballı Altıntepe üst bölgesinde sınır görevinde olan Piyade Uzman Çavuş Ekrem Kalkan'ın annesi Nuray Kalkan'ı ziyaret etti. Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde ikamet eden anne Nuray Kalkan'a ziyarete giden jandarma ekiplerine kapıyı açan anne Nuray Kalkan, jandarmayı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak konuşmaya çalışan anne Nuray Kalkan hem ağladı hem de "Ağlamayım Ekrem'im görmesin" diye kendini teselli etmeye çalıştı. Annenin gözyaşları yürekleri burkarken, jandarma ekipleri ise annenin ağlamaması için, "Biz de senin evladınız. Ağlama anneciğim" diye anneyi teselli etti. Oğlu gelmiş kadar sevindiğini belirten anne Nuray Kalkan, "Ekrem gelmiş gibi oldum. Sizi görünce duygulandım. Ekrem'im aklıma geldi. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım uzun uzun ömür versin hepinize. Allah'ım esirgesin. Allah'ım başımızdan eksik etmesin sizleri. Sağ olun, Allah razı olsun, Allah'ım annenize babanıza çoluğunuza çocuğunuza kavuştursun kuzum" dedi.

"Bayrağımızın gölgesinde huzurlu bir şekilde görevini ifa ediyor"

Ziyarette telefonla anneyi arayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu anneye Kalkan'la görüşerek, "Şu anda sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Bayrağımızın gölgesinde huzurlu bir şekilde orada görevlerini ifa ediyorlar. İnşallah biraz daha sabredeceğiz. Sizin bir isteğiniz, bir emriniz, bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka bizim haberimiz olsun. Biz elimizden gelen bir şekilde yardımcı olalım. Biraz daha hep birlikte sabredeceğiz inşallah Nuray anneciğim. Allah senden de razı olsun dualarını bekliyoruz inşallah" diye konuştu.

"Bizler de senin evladınız"

Anneyi jandarma ekipleriyle birlikte ziyarete gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Akpürüm ise anneye hal hatır sorarak sohbet etti. Her seferinde gözyaşlarına hakim olamayan anneye "Bizler de senin evladınız" diyen Akpürüm, "Biz sizin dualarınızla ayaktayız Allah'ın izniyle. Dualarınızı hiçbir zaman bizden eksik etmeyin. Ekrem ile görüştük çok çok iyi. Görevinin başında. Hiçbir sıkıntısı olumsuz bir durumu yok. Bunu iyi bilin. Bizler buradayız, her zaman yanınızdayız. Bir isteğiniz bir emriniz olursa mutlaka bize haber edin" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Karşısında jandarmayı gören asker annesi: 'Oğlum gelmiş gibi oldum'
Karşısında jandarmayı gören asker annesi: 'Oğlum gelmiş gibi oldum'
Karşısında jandarmayı gören asker annesi: 'Oğlum gelmiş gibi oldum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Derya Uluğ Ahmet Kural
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşısında jandarmayı gören asker annesi: "Oğlum gelmiş gibi oldum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:41:08. #1.16#

title