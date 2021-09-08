Karşınızda yepyeni PUBG Crazy Night savaş bileti!
Yepyeni PUBG Crazy Night savaş bileti oyuna eklendi!
Karşınızda yeni 13.2 güncelleme notları ile gelen PUBG Crazy Night savaş bileti ve ödülleri!
Bu güncellemede Survivor Pass sisteminde daha fazla değişiklik yaparak hizmet süresini önceden altı haftayken şimdi sekiz haftaya çıkarılmış.
Hizmet Süresi Değişiklikleri
Pass hizmeti süresi sekiz haftaya çıkarıldı.
Uzatılmış süreye uyum sağlayacak şekilde XP dengelendi.
Uzatılmış süreye uyum sağlayacak şekilde yapılandırma ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri uygulandı.
Yeni Pass Ödülleri
Kaçak Mal Kuponu
İsimlik
Sprey
Silah ve Seviye Paketi (3.270 G-Coin)
Survivor Pass: Crazy Night, SKS, 30 Seviye
Silah Paketi (990 G-Coin)
Survivor Pass: Crazy Night, SKS
Pass Programı
PDT: 7 Eylül, 19: 00 – 2 Kasım, 19: 00
CEST: 8 Eylül, 04: 00 – 3 Kasım, 03: 00
KST: 8 Eylül, 11: 00 – 3 Kasım, 11: 00
Ödülleri almak için ek bir süre olmadığından, Survivor Pass: CRAZY NIGHT sona ermeden önce tüm ödülleri aldığınızdan emin olun.
Kaynak: Playerbros