Karşınızda yepyeni PUBG Crazy Night savaş bileti!

Yepyeni PUBG Crazy Night savaş bileti oyuna eklendi!

Karşınızda yeni 13.2 güncelleme notları ile gelen PUBG Crazy Night savaş bileti ve ödülleri!

Bu güncellemede Survivor Pass sisteminde daha fazla değişiklik yaparak hizmet süresini önceden altı haftayken şimdi sekiz haftaya çıkarılmış.

Hizmet Süresi Değişiklikleri

Pass hizmeti süresi sekiz haftaya çıkarıldı.

Uzatılmış süreye uyum sağlayacak şekilde XP dengelendi.

Uzatılmış süreye uyum sağlayacak şekilde yapılandırma ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri uygulandı.

Yeni Pass Ödülleri

Kaçak Mal Kuponu

İsimlik

Sprey

Silah ve Seviye Paketi (3.270 G-Coin)

Survivor Pass: Crazy Night, SKS, 30 Seviye

Silah Paketi (990 G-Coin)

Survivor Pass: Crazy Night, SKS

Pass Programı

PDT: 7 Eylül, 19: 00 – 2 Kasım, 19: 00

CEST: 8 Eylül, 04: 00 – 3 Kasım, 03: 00

KST: 8 Eylül, 11: 00 – 3 Kasım, 11: 00

Ödülleri almak için ek bir süre olmadığından, Survivor Pass: CRAZY NIGHT sona ermeden önce tüm ödülleri aldığınızdan emin olun.

Kaynak: Playerbros