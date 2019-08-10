Karşınızda yeni Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 PLUS

10.08.2019 03:21

Samsung Galaxy Note 10 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu



Samsung Galaxy Note 10 Serisini Nihayet Tanıttı. Dikkat çeken özellikler içinde beklediğimiz gibi yazılım tarafında yapılan değişikliklerde var. Özellikle videoya "Canlı Odak" eklendi. Fiyat tarafında ise en büyük rakibi iPhone'a gönderme var.

Samsung'un yeni amiral gemisi nihayet tanıtıldı. Bir çok özelliğini önceden bildiğimiz yeni modellerin Türkiye'de ön siparişleri başladı bile…

Samsung Galaxy Note 10 özellikleri ve fiyatı nedir? Samsung Galaxy Note+ Özellikleri ve fiyatı? Samsung'un yeni amiral gemisinin fiyatları ve özellikleri?

Samsung beklendiği gibi 7 Ağustos'ta yeni modellerini duyurdu. Canlı Video Odaklama, Note 10 ekranında elle yazılan yazıyı dijitale çevirme, gece modu, kablosuz şarj paylaşımı gibi aslında bir çoğunu önceden bildiğimiz özelliklerile geldi.

Ekran boyutu olarak 6.3 inçlik ve 6.8 inçlik iki model gelmiş oldu. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+…

Samsung Galaxy Note 10 Serisinde Sinematik Infinity Display özelliği standart. Note 10'da Dinamik Amoled ekran, HDR10+ sertifikası, Dinamik Ton Haritalaması özelliklerine yeni geliştirilmiş S-Pen eşlik ediyor. Bilindik Note özelliklerine bu sefer el yazılarını dijitale çevirme özelliği eklenmiş. Direk Microsoft ürünlerinin desteklediği biçimlere çevriliyor.

Canlı Video ODAK Özelliği



Bu özellik sayesinde video çekerken istediğiniz detaya odaklanabilirsiniz. Portre özelliğinde gördüğümüz bir durumun videoya taşınması gibi. Tam burada cihazın AI ile desteklenmiş derinlik algılayıcı sensörlerinin çalıştığını söyleyebiliriz.

Zoom in Mikrofon Özelliği



Bu özellik video'daki istediğiniz yere odaklanmada olduğu gibi bu sefer istediğiniz sese odaklanmayı sağlıyor. kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan sesleri bastırılıyor ve daha kaliteli sesli video çekimi destekleniyor. Hareketli çekimlerde ise Super Denge özelliği sayesinde bulanıklılık gideriliyor.

İçerik oluşturucular için kesinlikle daha önce dediğim gibi CEBİNİNZDE PROFESYONEL BİR STÜDYO OLACAK…

Gece MODU



AR Doodle ve S-PEN kullanılarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar ekleniyor. Derinlik kamerası nesneyi tarayıp hareketli 3D görüntülere dönüştürüyor.

Kablosuz Şarj



Note 10 Plus beklendiği gibi 45W kablosuz şark özelliği var. Kablosuz şarj paylaşımı ise bu işin bir anlamda ballı kaymak tarafı. Galaxy Eko sisteminde kablosuz şarj destekli tüm cihazlar ile bunu paylaşmanız mümkün.

Oyuncular için AI tabanlı Game Booster özelliği sayesinde performans ve güç tüketimi optimize ediliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Serisi'nin Özellikleri ve Fiyatı



En can alıcı nokta renkleri ve fiyatı…

Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı, Fildişi Beyazı renk seçenekleri ile ön sipariş verebilirsiniz.

8GB RAM ve 256GB depolama alanlı Note 10 modeli 9899TL

12GB ve 256GB depolama alanlı Note 10+ modeli ise 11399TL.

Samsung'un rakipleri iPhone XS bugün 9899TL, iPhone XS Max modelinde ise 10799 TL. Yani fiyatlar iPhone modelleri ile aynı seviyeye taşınmış.

Telefon ve bilgisayar arasında

kesintisiz bağlantı



Samsung DeX, hem PC hem Mac için yeni bir masaüstü dünyası sunuyor.

Dosyalarınızı cihazlar arasında sürükleyip bırakın ve büyük ekranda hızlı düzenlemeler yapın. USB kablo ile bilgisayara bağlıyken bile telefonunuzda çalışabilirsiniz.

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Kaynak: Teknotalk.com