Karşınızda TOMRİS filmi afişi

Hayatı çocukluğundan itibaren büyük kederler, zorluk ve acılarla dolu olan Tomris Hatun, tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirledi, dünya tarihinde silinmez izler bıraktı. 10 Nisanda vizyona girecek, Türk milletinin ilk kadın hükümdarının hayatını anlatan Kazakistan yapımı film, merakla bekleniyor.

Türkiye yayın hakları "Siyah Beyaz Film" tarafından satın alınan ve nisan ayında vizyona girecek TOMRİS filminin afişi yayınlandı. Tarih kitaplarıyla birlikte senaryosu Antik Yunan tarihçi Heradot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alınan filmin afişinde güçlü lider Tomris Hatun, komuta ettiği ordusunun başında; bir ulusun kaderinin yeniden yazıldığı; binlerce yıl sonra bile anılacak savaşa giderken görülüyor.

BİLGE KADIN LİDER

Annesi doğumda ölen Tomris'i babası büyütür. M.Ö 6. yüzyılda her kız çocuğu gibi savaşma becerilerinin gelişmesi sağlanırken büyüdüğünde iki eliyle de ok atıp kılıç kullanabiliyor üstelik bunları at üstünde de yapabiliyordu. Savaşma becerilerine güçlü kişiliğini, zekasını, taktiksel becerilerini de ekleyen Tomris, adının anlamı gibi demirden bir iradeyle ilham verici, bilge bir kadın lider oldu. Halkının bağımsızlığı için mücadele etti, hısımlarını geri püskürtmekle kalmadı, Orta Asya'da Türk devletlerini bir araya getirdi. Üstelik bunu, devrinin en güçlü imparatorluğuna sahip Persleri yenerek yaptı.

Akan Satayev'in yönettiği, Almira Tursyn'in başrolde olduğu Kazakistan yapımı TOMRİS filmi 10 Nisan'da tüm Türkiye'de vizyona girecek.

