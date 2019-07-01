Karşınızda, Spor Tasarım ile Şıklığı Bir Araya Getiren Modifiyeli Audi Q8

Diğer her sektörde olduğu gibi otomobil sektörü de her geçen gün gelişiyor. Bu bağlamda otomobil üreticileri de yeni modellerinde hem tarz hem de teknolojiye önem vererek biraz daha ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Alman otomobil devi Audi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü S8 ile, otomobil sektöründe neden ön planda olduğunu bir kez daha ilan etti. Şirket aynı zamanda yeni modeli Q8 ile de ön plana çıkmayı başardı.

Şimdi ise Almanya, Winterlingen merkezli bir araç modifikasyon firması olan LUMMA Design, Audi'nin SUV canavarı Q8 modeli üzerinde bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarla Audi Q8'in görünüşü büyük oranda değiştirildi. Şirket, modifiye ettiği bu Audi Q8'e LUMMA CLR 8S ismini verdi. İşte o SUV;

Modifikasyon çalışmaları sırasında Audi Q8'in arka ve ön aksları yenilendi, aracın kaputuna eklemeler yapıldı ve aracın zaten kaslı ve agresif yapısı, eklenen panellerle biraz daha geliştirildi.

LUMMA Design, aracın tümünü yenileyebilmek için modifikasyon çalışmasında kendilerine ait olan iki farklı jant setini kullandı. Bu jant setlerinden bir tanesi önlerde 10x22 inç ve arkadalarda 12x22 inçlik jantlardan oluşuyordu. İkinci set ise, şirketin sadece premium SUV tipi araçlar için üretilmiş olan ve LUMMA CLR 24 RS setiydi. Bu set önlerde 10.5x24 inç ve arkalarda ise 13x24 inçlik mat jantlardan oluşuyor.