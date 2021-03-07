Karşınızda Sarı Penguen!

Sarı penguen... Ne kadar da şanslı bir fotoğrafçı diyorum çünkü daha önce hiç görülmemiş bir penguene rastlamak ona nasip oldu!

Sarı penguen...

Ne kadar da şanslı bir fotoğrafçı diyorum çünkü daha önce hiç görülmemiş bir penguene rastlamak ona nasip oldu!

Yves Adams iki ay süren fotoğrafçılık yolculuğunda Antarktika ve Güney Atlantik'ten geçip tura Güney Georgia adasında mola verirken gözlerine inanamadı.

"NE GÖRDÜM NE DUYDUM"

Sahilde 120 bin penguen arasındaki tek sarı penguen için "Daha önce sarı pengueni ne gördüm ne duydum" diyen Adams hayvanlarda leucism diye bilinen cildin renk bozukluğuna değinerek, hücreleri melanin üretmeyen bu penguenin siyah tüylerinin soluk bir renge dönüşme sebebinin bu olduğunu açıklamış.

Kaynak: Space Mag Türkiye