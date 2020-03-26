Karşınızda Huawei P40 Pro!
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Huawei, Teknoloji

Karşınızda Huawei P40 Pro!

Huawei P40 serisinin tanıtılmasına birkaç saat kaldı. TSİ 16.00'da başlayacak online etkinlikte Huawei'nin yeni akıllı telefonları P40, P40 Pro ve P40 Pro+ 5G'yi göreceğiz.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Karşınızda Huawei P40 Pro!

Huawei P40 serisinin tanıtılmasına birkaç saat kaldı. TSİ 16.00'da başlayacak online etkinlikte Huawei'nin yeni akıllı telefonları P40, P40 Pro ve P40 Pro+ 5G'yi göreceğiz. Tüm modellerin teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Son sızıntıyla Huawei P40 tasarımı nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. Karşınızda Huawei P40 Pro!

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus 5G akıllı telefonun tasarımını görmemize, özelliklerini ve fiyatını öğrenmemize çok az kaldı. Coronavirüsü salgını nedeniyle online düzenlenecek etkinlikte tanıtımı yapılacak Huawei P40 serisine dair şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti ancak ilk kez serinin pro modelini canlı olarak görüyoruz. Tanıtım görsellerine bakıldığında, Huawei P40 Pro'nun tasarımı daha önce ele aldığımız tüm render'lara benziyor. Arkada dörtlü kamera kurulumu, önde çift selfie kamera için delik çentik bulunuyor. Görünüşe göre Huawei P40 Pro'nun arkası cam olacak, önde ise çerçeveler yok edecek kadar az.

Huawei P40 Pro Özellikleri

Huawei P40 Pro'nun -sızdırılan- özelliklerini hatırlatacak olursak; Kirin 990 5G işlemci, 8GB RAM, 128GB veya 256GB dahili depolama alanı, 6.58 inç 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 4200 mAh batarya (40W hızlı şarjı destekleyen), IP68 su ve toza dayanıklı gövde ve dörtlü kamera modülü (ana, ToF, ultra geniş açılı ve telefoto zoom lens). Yazılım noktasında EMUI 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

Kaynak: Tamindir

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