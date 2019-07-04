Karşınıza Çıktığında Ne Gerek Vardı Diyeceğiniz 13 Komik Sütyen

Karşınıza Çıktığında Ne Gerek Vardı Diyeceğiniz 13 Komik Sütyen

Sütyen deyince aklımıza hepimizin bildiği basit tasarımlar gelir. Ama bu arkadaşlar farklı olacağım diye sütyenin kopçasını çıkarmış.

Karşınıza Çıktığında Ne Gerek Vardı Diyeceğiniz 13 Komik Sütyen

Sütyen deyince aklımıza hepimizin bildiği basit tasarımlar gelir. Ama bu arkadaşlar farklı olacağım diye sütyenin kopçasını çıkarmış. Tabii bazıları arkadaş ooo tam senlik sütyen demelik. Özellikle 6 numara. İşte birbirinden ilginç 13 komik sütyen:

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12


#13

Kaynak: TheGeyik

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