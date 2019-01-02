Karşılıksız Çek Adedi Aralık'ta Yüzde 5.9 Yükseldi

Bankalararası takas odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5.9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 338 arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, Kasım' da 59 bin 576 ve geçen yıl aynı ay 14 bin 391 düzeyinde olan karşılıksız çek adedi Aralık ayında 63 bin 103 adete yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı da aylık bazda 2.92 milyar liradan 2.93 milyar liraya çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 328 bin adetten, 1 milyon 342 bin adete, tutarı 56.0 milyar liradan 56.5 milyar liraya yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA