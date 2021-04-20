Karşılıklı uçuşların 1 yıl sonra başladığı Yeni Zelanda ve Avusturalya'da korkulan oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşılıklı uçuşların 1 yıl sonra başladığı Yeni Zelanda ve Avusturalya'da korkulan oldu

Karşılıklı uçuşların 1 yıl sonra başladığı Yeni Zelanda ve Avusturalya'da korkulan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karşılıklı uçuşları geçtiğimiz yıl Mart ayında durduran Yeni Zelanda ve Avusturalya arasında uçuşlar yeniden başlarken, Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı.

Karşılıklı uçuşları geçtiğimiz yıl Mart ayında durduran Yeni Zelanda ve Avusturalya arasında uçuşlar yeniden başlarken, Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünya genelinde artan korona virüs salgınında pek çok ülke karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuşların durdurulduğu Yeni Zelanda ve Avusturalya arasındaki uçuşlar seyahat balonu yöntemi ile dün yeniden başladı. Karşılıklı uçuşların, normal hayata dönüşü noktasında önemli olduğu değerlendirilirken Avusturalya'nın Sydney kentinden kalkan uçak Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptı. Uçaktan inenlerin yakınları birbirine sarılarak bu anları kutlarken, herkesi umutlandıran olayın ardından kötü haber geldi. Seyahat balonunun başlamasından bir gün sonra Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı. Olayın açıklanmasının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, açılış olduğunda vakaların da olacağını bildiklerini ifade ederek, "Bunun, seyahatimizin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz, Avusturalya'nın da bunu kabul ettiğini düşünüyorum" dedi. Ardern, tespit edilen vakanın seyahat balonu yöntemiyle bağlantılı olmadığını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan korona virüs testi pozitif çıkan havalimanı çalışanına daha önce korona virüs aşısının ilk dozu yapıldığı bildirildi. Virüse yakalanan çalışanın yüksek riskli ülkelerden gelen bazı uçakları temizlediği kaydedildi.

Avusturalya'da salgında 29 bin 500 korona virüs vakası tespit edilirken, 910 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni Zelanda'da ise 2 bin 200 korona virüs vakası doğrulanırken 26 kişi hayatını kaybetti. - AUCKLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü
Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü
Avusturalyalı müzayede evine 87 bin 500 dolarlık Hitler tepkisi
Avusturalyalı müzayede evine 87 bin 500 dolarlık Hitler tepkisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşılıklı uçuşların 1 yıl sonra başladığı Yeni Zelanda ve Avusturalya'da korkulan oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:08:57. #1.16#

title