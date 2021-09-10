Karşılıklı feshetmek ne demek? Karşılıklı feshetmek anlamı ne?
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Karşılıklı feshetmek ne demek? Karşılıklı feshetmek anlamı ne?

Karşılıklı feshetmek ne demek? Karşılıklı feshetmek anlamı ne?
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Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Karşılıklı feshetmek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Karşılıklı feshetmek anlamı ne? Karşılıklı feshetmek ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Karşılıklı feshetmek, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Karşılıklı feshetmek ne demek? Karşılıklı feshetmek anlamı ne? İşte, Karşılıklı feshetmek kelimesin anlamı! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KARŞILIKLI FESHETMEK NE DEMEK?

Sözlük anlamıyla ikale; her iki tarafın isteğiyle alışveriş mukavelesini bozmak ve bir hukuki muamele ile meydana gelen vaziyetin diğer bir hukuki muamele ile eski haline getirilmesidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Anayasa'nın 48. maddesi, Borçlar Kanunu'nun 19/1. maddesinde kaynağını bulan sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak, işçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, daha önce kurdukları iş sözleşmesini kural olarak her zaman sona erdirebilirler. Bu konuda sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olması arasında fark bulunmamaktadır. Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklama (icap), ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.

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