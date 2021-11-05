Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
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Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde araçla seyir halindeyken karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlartelefonuna sarıldı.

KARABÜK (İHA) - Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde araçla seyir halindeyken karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlartelefonuna sarıldı.

Olay, Eskipazar-Mengen yolu Kuzyaka mevkiinde meydana geldi. Minibüsle cenazeden dönüş yapan vatandaşlar ormanlık alanda ayıyı fark etti. Bazı vatandaşlar minibüsü durdurup ayıyı görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Tebessüm ettiren görüntülerde ayının fotoğrafını çekmek isteyenler aracın kapısını açmak isterken bazıları ise saldırabileceği ihtimali üzerine tepki gösterdi. Vatandaşlar aç olduğunu düşündükleri ayıya yiyecek bırakırken, korkan ayı bir süre sonra ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi.

Vatandaşlardan Ali Sorgun, bölgeye mantar toplamaya giden vatandaşları uyararak, "Seyahat halindeyken ayı yolumuza çıktı, bizi paniklettirdi. Hayvan aç. Ekmek attığımızda alıp götürdü. Bu yörede mantar toplayanlar çok olduğundan onların dikkat etmesini istedik. Gerçekten de aç olduğu için saldırabilir. Dikkatli olun. Ekmek verdikten sonra ayıya rahatsızlık vermeyelim diye uzaklaştık" dedi.

Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı

Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı

Karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri
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