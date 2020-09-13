Karşılaşma için Katar'a giden el-Hilal futbol takımından 6 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Karşılaşma için Katar'a giden el-Hilal futbol takımından 6 kişide Kovid-19 tespit edildi

Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Karşılaşma için Katar'a giden el-Hilal futbol takımından 6 kişide Kovid-19 tespit edildi
13.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 13.09.2020 07:36

Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine yapılan testlerde 5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide Kovid-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.

AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.

AFC, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.

Kaynak: AA

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