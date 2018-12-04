Karşılama Töreninde "İstiklal Marşı" Jesti

- Tören kıtasındaki askerlerin İstiklal Marşını hep bir ağızdan söylemesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Tören kıtasındaki askerler İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.