Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen 21 AE 271 plakalı Tofaş marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz şahıs yola savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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