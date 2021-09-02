Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin altında kaldı
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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık sezonu için Mardin'den Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 6 yaşındaki çocukları F.R.T., karşıdan karşıya geçmek istediği esnada plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayı gören mevsimlik tarım işçileri olay yerinde kalabalık oluştururken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı F.R.T'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Çocuk Acil servisine kaldırdı.

Kalabalık polis ekiplerince dağıtılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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