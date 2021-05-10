karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadına karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadına karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. yönetimindeki 09 BN 108 plakalı otomobil seyir halinde iken, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Olay yerine ilk olarak 112 motorize ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızının yanından dönen yaşlı kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti
Kızının yanından dönen yaşlı kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti
Yola bir anda fırlayan domuz aileyi yok ediyordu: 6 yaralı
Yola bir anda fırlayan domuz aileyi yok ediyordu: 6 yaralı
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:53:07. #1.14#

title