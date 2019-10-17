Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oluyordu

17.10.2019 15:52

Manisa'nın Kula ilçesinde karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan yaşlı kadın, araç çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza saat 13.45 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Jandarma kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 335 sokaktan D-300 karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan 62 yaşındaki Döne Peker, Uşak istikametine seyreden E.D. (34) idaresindeki 06 BOR 376 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Peker'e ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Peker, burada yapılan müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA