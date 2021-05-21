Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı
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Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı

Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanmaraş caddesi Hızırbey mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ABZ 979 plakalı otomobil, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Afgan uyruklu gence ayna kısmından çarparak yere düşürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine çağrılan 112 ekipleri daha sonra ambulansla genci Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapanırken, çevredeki vatandaşlar yaralı gence yardım edebilmek için seferber oldukları gözlendi. - TRABZON

Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı
Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı
Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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