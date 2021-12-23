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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. idaresindeki 48 VH 958 Plakalı Renault marka otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

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