Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » 3. Sayfa » Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu - Haberler

Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu

Bursa'da trafik ışıklarında karşıya geçen 20 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

19.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:23
Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu

'da trafik ışıklarında karşıya geçen 20 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Bölgede aydınlatma olmaması dikkat çekti.


Edilen bilgiye göre, kaza merkez İlçesi İstanbul Caddesi Panayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.K.(20) trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken, Kent Meydanı yönüne giden giden Z.K. (40) idaresindeki 16 AAN 449 plakalı aracın altında kaldı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yaralıyı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede herhangi bir aydınlatma olmaması dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler