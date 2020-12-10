Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı

10.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:55

Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam ölümden döndü.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yerde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa E.'ye, İnegöl'den gelip Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ufuk A. idaresindeki 16 KAZ 11 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kanlar içerisinde kalan yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

İlgili Haberler

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı
Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı
Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu
Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Öykü Çelik Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:00:36. #1.15#
title