Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam ölümden döndü.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yerde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa E.'ye, İnegöl'den gelip Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ufuk A. idaresindeki 16 KAZ 11 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kanlar içerisinde kalan yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS