Karşıdan gelen araca çarpmamak için yoldan çıkıp ağaca çarptı : 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karşıdan gelen araca çarpmamak için yoldan çıkıp ağaca çarptı : 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşısındaki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Karşıdan gelen araca çarpmamak için yoldan çıkıp ağaca çarptı : 3 yaralı
04.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:51

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşısındaki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yazıköy köyü'nde meydana geldi. Vural M. (40) yönetimindeki 78 BC 940 plakalı otomobil, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Tunahan (8) ve Sevgi M. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Rüştü Zorlu Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tilbe Saran Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Karşıdan gelen araca çarpmamak için yoldan çıkıp ağaca çarptı : 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:51:39. #1.15#
title