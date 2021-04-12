Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
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Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmurun yağmasıyla kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmurun yağmasıyla kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan 51 yaşında ki M.F. idaresindeki Renault marka 74 AZ 646 plakalı araç sürücüsü yağmur yağması ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acil servisi ve Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine en kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince sürücü ve yanında bulunan annesi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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