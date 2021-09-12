Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü - Haberler
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Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldüANKARA'da, servis midibüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

ANKARA'da, servis midibüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi, 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil, 06 C 0019 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan yaralılar Buğra Ö. ve Eren A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Buğra Ö. ve Eren A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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