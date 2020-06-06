Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı
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Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı

Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı Gaziantep'te kontrolünü kaybeden bir yük tırı karşı şeride geçerek işçi servisine çarptı.

06.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:17

Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolünü kaybeden bir yük tırı karşı şeride geçerek işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisinin boş olması büyük bir faciayı önlerken, iki aracın şoförü ile servisinde bulunan bir kişi daha yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun üçüncü kilometresi 1.Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, dönel kavşaktan çıkarken hızını alamayan 27 YS 658 plakalı yük tırı, karşı şeride geçerek 27 S 3801 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlanırken, iki şoför ile serviste bulunan başka bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sırasında işçi servisinin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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