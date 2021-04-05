Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Burdur'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya istikametine giden Osman Gün (29) yönetimindeki 15 SA 229 plakalı otomobil, Kurna köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan aydınlatma direğinin üzerinde kalan araçtaki sürücü Osman Gün ile eşi Sevgi Gün ve 1 yaşındaki Ömer Selim Gün yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrasında ekipler, Burdur-Antalya karayolunda trafik akışını tek şerit üzerinden kontrollü olarak verdi. - BURDUR

Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ajda Pekkan Damla Sönmez
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 23:31:06. #1.15#
title