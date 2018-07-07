Karşı Şeride Geçen Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü 1 Yaralı (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Başakşehir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Kaza yapan araçlar

-Yerdeki ceset

-Detaylar