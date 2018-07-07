Karşı Şeride Geçen Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü 1 Yaralı (1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHABaşakşehir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan araçlar
-Yerdeki ceset
-Detaylar