Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abuzel G. idaresindeki 06 BRY 644 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüjünden atlayarak karşı şeritten gelen Bayram K. idaresindeki 42 CEB 44 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Abuzel G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ersin Korkut Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:08:39. #1.15#
title