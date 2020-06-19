Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı Karabük'te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yasin Çelik yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar otomobilde bulunanları çıkarırken, kazada sürücü ile birlikte Sezgin Karaman ile Durmuş Yılmaz yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA