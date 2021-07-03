Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Menteşe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Çivril istikametine giden Devrim K. idaresindeki 20 LN 254 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mustafa K. idaresindeki 64 AAC 850 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Devrim K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, hurdaya dönen otomobil ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı İbrahim Selim
Spor Diego Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:28:43. #1.14#

title