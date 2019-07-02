Karşı şeride geçen otomobil, 2 araca çarptı: 6 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip hafif ticari araç ile lüks cipe çarptı. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüseyin Çelik (56) yönetimindeki 59 LG 732 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, yolun karşı şeridine geçti. Otomobil önce karşı yönden gelen Erol Kav (49) yönetimindeki 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araca, ardından da Emrah Evran (38) yönetimindeki 06 AK 555 plakalı lüks cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Erol Kav'ın kullandığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada, Hüseyin Çelik, Erol Kav ile Emrah Evran, eşi Arzu Cansu Evran (38), çocukları Kuzey Evran (5) ve Beril Evran (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüseyin Çelik, itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlılardan durumu ağır olan Hüseyin Çelik, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tekirdağ - Malkara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat karayoluna kapatılan yol, araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Kaynak: DHA

- Tekirdağ